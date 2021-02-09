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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 6 في هجمات بالعاصمة الأفغانية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:26 ص
هجمات بالعاصمة الأفغانية
هجمات بالعاصمة الأفغانية
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لقى ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب أربعة آخرون فى حادثين منفصلين صباح اليوم الثلاثاء فى العاصمة كابول.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن شخصين على الأقل أصيبا في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية بالعاصمة.

واستهدف الانفجار سيارة لاند كروزر سوداء تابعة للحكومة الأفغانية.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن شخصا أصيب ولم تكشف تفاصيل أخرى عن هوية الأفراد داخل السيارة.

وأفادت وسائل إعلام بأن حادثة أخرى وقعت بمنطقة الشرطة الخامسة في كابول، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة تويوتا كورولا.

وتواترت الأنباء عن استهداف مسلحين لموظفين في إدارة التنمية الريفية بميدان وردك، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن هجمات اليوم.

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