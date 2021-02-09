طهران ترد على واشنطن: لن نتوقف عن تخصيب «اليورانيوم»

رد رئيس المنظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، اليوم الثلاثاء، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول عدم رفع العقوبات على إلإيران حتى توقف الأخيرة تخصيب اليورانيوم، أن الحركة الإيرانية في هذا المسار لايمكن وقفها.وأضاف «صالحي»، في حديث من مدينة قزوين، شمالي إيران، أن «المرشد رد على هذه التصريحات، وعلى أميركا أن تعلم أن الحركة الإيرانية نحو امتلاك طاقة نووية سلمية لا يمكن وقفها، ولا يمكن تجاهل هذه الحقوق»، بحسب تعبيره.جاء كلام المسؤول الإيراني الاثنين، بعدما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل أيام، أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران حتى توقف طهران تخصيب اليورانيوم أولا.يشار إلى أن مصادر مطلعة كانت أكدت أن بايدن لم يقرر سياسته بعد بشأن الملف الإيراني، مشيرة إلى أن الموقف المعلن حتى اليوم هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.وكان الاتفاق بين إيران ومجموعة الـ(5+1) قد حدّ من نشاط تخصيب اليورانيوم الإيراني، ما جعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والعقوبات الأخرى المفروضة على طهران.وأوضحت المعلومات أن الولايات المتحدة تبحث اليوم، مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015.