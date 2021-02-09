حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا:تشعر أنك غير قادر على الاستقرار في عملك بسبب حالة القلق على مستقبلك الفترة القادمة، اهدء وقم بأداء العمل المطلوب منك دون توتر ودع الأيام القادمة توضح لك القادم أكثر.عاطفيًا:تحتاج إلى بعض الرومانسية في حياتك الخاصة بعد أن سيطر عليها البعد والتوتر، ربما تستطيع أن تشجع شريكك على إظهار حبه لك.صحيًا:اهتم بتقديم النصائح والرعاية الطبية الأشخاص قريبة منك، فهم في حاجة إلى اهتمامك واعتناءك بهم.