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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«بايدو» تطلق منصة جديدة لأنظمة النقل الذكية في جوانجشو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:58 ص
بايدو
بايدو
وكالات
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أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الصينية "بايدو" بدء استخدام منصة خدمات النقل الذكي متعددة الطرازات المعروفة باسم "إم.أيه.أيه.إس" أو منصة "النقل كخدمة" والتي ستوفر خدمات النقل التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية في مدينة جوانجشو الصينية.

وقالت الشركة إن هذه المنصة تتيح للمستخدمين المحليين في المنطقة طلب خدمات النقل الذكية عند الحاجة اعتبارا من فترة عيد رأس السنة القمرية الصينية خلال الشهر الحالي.

وتوفر المنصة الجديدة خدمتي بايدو أبولو وأيه.سي.إي ترانسبورتشن إنجين للنقل الذكي على سبيل التجربة بهدف تعميم خدمات النقل الذكي في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأضافت بايدو أنها ستواصل إجراء التجارب المنتظمة من خلال نشر أكثر من 100 سيارة أجرة ذاتية القيادة من نوع روبوت تاكسي وإقامة حوالي 1000 محطة في مقاطعة جوانجشو هوانجبو.

كما ستتيح المنصة الجديدة للسكان المحليين استمرار الاستفادة من خدمات القيادة الذاتية في حياتهم اليومية، كبديل لبرامج "روبوت تاكسي" المطبقة في بكين وشانجشا وكانجشو وغيرها من مناطق الصين.

تضم الخدمة الجديدة التي تقدمها بايدو أكثر من 40 مركبة ذاتية القيادة تشمل 5 طرز مختلفة وهي روبوت تاكسي وروبوت باص وأبولونج وأبولو كب نيو سبايسي فيكل لبدء تقديم خدمة شاملة خلال فترة عطلة عيد رأس السنة الصينية.

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