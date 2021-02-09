محمود كهربا: نسعى لتحقيق برونزية مونديال الأندية وإهدائها لجماهير الأهلى

قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا وأحد الأندية الأبرز في العالم، وغاب التوفيق عن الفريق في الخروج بنتيجة طيبة، مؤكدًا أن الفريق سيسعى لتقديم عرض طيب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لإحراز الميدالية البرونزية وإهدائها لجماهير الأهلي التي تسانده في كل مكان.وقال «كهربا»، في تصريحات له عقب المباراة: «سوء الحظ وغياب التوفيق أبعدنا عن تشكيل خطورة على مرمى الفريق الألماني، أو تسجيل هدف في مرمى بايرن على مدى شوطي المباراة».وكان الأهلي قد خسر من بايرن ميونخ بثنائية نظيفة في نصف نهائي مونديال الأندية، ليخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، والمقرر لها مساء الخميس المقبل.