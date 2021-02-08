نواب يسألون وزيرة التخطيط عن آلية تنفيذ «خطة المواطن الاستثمارية»

تساءلت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب «الإصلاح والتنمية»، عن آلية تنفيذ خطة المواطن الاستثمارية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط، وبما يسهل متابعة المواطن وتقييمه لها.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).كما تساءلت البرلمانية عن خطة التنمية الاقتصادية للحد من معدل الفقر في محافظة البحيرة، التي جاءت ضمن أفقر 5 محافظات على مستوى الجمهورية وفقا لموقع الوزارة الرسمي، وما هو المعدل المتوقع بنهاية السنة المالية 2021.وأشارت راوية مختار إلى عدد من الخدمات المُنفذة في محافظة البحيرة التي يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة، وفي مقدمتها نسب المباني المتصلة بالصرف الصحي، وعدد المستفيدين من خدمات الوحدات المحلية، بقولها: «هل هذه نسب تتناسب مع حجم السكان بالمحافظة؟».واستفسرت مختار عن الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لتشجيع الأفراد على القيام بمشروعات صغيرة وهل تم دارسة التمكين المادي وغير المادي التي تسعى الوزارة لتوفيرها.بدوره انتقد النائب السيد جوهر، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا بالدقهلية، عدم اكتمال مشروعات تطوير عدد من محطات المياه بالدائرة، قائلا: «بنشرب الميّة بالمناوبة في قرى طلخا، مفيش حد كده دلوقتي».كما انتقد البرلماني حالة مستشفى طلخا العام، مستعرضًا صورًا للمستشفى توضح حالته السيئة، مطالبًا بسرعة تطوير محطة مياه دميرة ومحطة مياه طلخا واستكمال مشروعات خطوط المياه بالدائرة.وقال البرلماني: «للأسف مدينة طلخا أصبحت مكتظة جدًا وليس لها سوى مدخل واحد، مطالبًا بإنشاء كوبري جديد ليسهل حركة المواطنين إلى منطقة الجامعة».من جانبها، قالت النائبة ميرفت إليكسان إن قانون إنشاء صندوق مصر السيادي من أفضل التشريعات التي صدرت مؤخرًا، متساءلة عن حجم الأصول غير المستغلة التي تم حصرها.