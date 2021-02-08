«شكرى»: القضية الفلسطينية ستظل على رأس الأولويات العربية

بدأ قبل قليل، وزراء الخارجية العرب في القاهرة، لبحث القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة.وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس الأولويات العربية، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية.وسيناقش الاجتماع التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.وسيبحث الوزراء في القاهرة، برئاسة مصر تعزيز التضامن العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، في وقت رحبت الجامعة العربية بقرار الجنائية الدولية، التحقيق في الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.