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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أبرز 4 كتب مرشحة للقراءة من الجامعة الأمريكية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:46 م
الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية
إيمان عادل
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أعلنت مكتبة الجامعة الأمريكية عناوين أربعة كتب ترشحها مكتبة ودار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة كأفضل الإصدارات العالمية من الكتب الأكثر مبيعا، والأكثر اطلاعا.

أول هذه التوصيات رواية «الوصايا» الكتاب الحائز على جائزة بوكر وكتبته مارغريت أتوود والذي أصبح رمزا للحركة النسائية لمقاومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تدور أحداث الرواية بعد 15 عامًا من مشهد أوفريد النهائي في الرواية الأصلية “حكاية خادمة”، وترويها ثلاث سيدات: العمة ليديا، وعي الشخصية الرئيسية في رواية The Handmaid’s Tale؛ أغنيس، امرأة شابة تعيش في جلعاد؛ وديزي، امرأة شابة تعيش في كندا تشعر بالرعب من انتهاكات جلعاد لحقوق الإنسان.

الترشيح التالي «القدس» يرصد هذا الكتاب، السيرة الذاتية للقدس، منذ أيام الملك داود وحتى فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكما يقول المولف سيمون سيباغ مونتيفيوري، فالحكاية هنا تمثل مركز العالم، ومن تلك البقعة يبدأ السرد الزمني للتاريخ.

يؤكد الكاتب أن القدس اتخذت مكانتها باعتبارها مزار الديانات السماوية الثلاثة وساحة صراع الحضارات طوال التاريخ.

الكتاب، وهو من كلاسيكيات السرد في الأدب الحديث، يسلط الضوء على تاريخ ثلاثة آلاف عام من الإيمان والذبح والتعصب والتعايش داخل شوارع القدس.

ويؤكد مونتفيوري أن مهمته متابعة الحقائق وليس الفصل بين ألغاز الديانات المختلفة أو المبررات العلمانية للأحداث التاريخية، وعبر المصادر القديمة لمن عاشوا وسجلوا أحداث القدس من أيام الملك داوود وحتى الآن.

الترشيح الثالث كتاب «ببساطة» الطاهية البريطانيّة من أصل إيراني سابرينا غيور، ألفت كتابا يضم الوصفات الأكثر شهرة من مأكولات من دول الشرق الأوسط.

سابرينا غيور ألقت الضوء على 100 وصفة جديدة من الأطباق المحلية بأسلوبها المميز، متأثرة بحبها للنكهات الرائعة، ما بين التقليدي والمثير.

الترشيح الرابع "ذكريات ثماني يهوديات يتذكرن مصر" كتاب يوثق حياة 8 يهوديات مصريات عشن في مصر ما بين عامي 1948 و1957، وهي الفترة التي شهدت اضطرابات ليهود مصر أثناء الحروب بين مصر وإسرائيل، وأجبرت 60 ألفا من يهود مصر على مغادرة البلاد ليبقى منهم فقط، 15 ألفًا.

يجسد الكتاب حياة العداء المتزايد مع اليهود منذ عام 1948 بسبب صلاتهم بالحركة الصهيونية العالمية التي كانت تدعو يهود العالم للهجرة إلى إسرائيل، وانعدام الأمن الاقتصادي حتى جاء عام 1956 ليهاجر كل يهود مصر منها بعد مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي.

نيرة عطية مؤلفة الكتاب جمعت ذكريات الثماني يهوديات المصريات، اللائي هاجرن إلى مصر، ثم أقمن بعد ذلك في نيويورك، وفي الكتاب يتذكرن مصر في قلوبهن، وتخبرنا رواياتهن الكثير عن يهود الطبقة المتوسطة والعليا الذين هاجروا إلى الأمريكتين وأوروبا.

روايات اليهوديات الثمانية، تمنح لمن يقرأ الكتاب، فرصة العودة إلى خمسينيات القرن الماضي، في إشارة للمرأة المصرية عموما ودور اليهوديات داخل المجتمع المصري بشكل خاص.

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