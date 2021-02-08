نشطاء يطالبون بتوثيق زيارة ليلى سويف للسجن: «كاذبة وعملية»

وجه رواد السوشيال ميديا رسالة استياء إلى ليلى سويف وابنتها منى سيف اتهموها خلالها بمسؤولية ضياع أبناءها ونزع الوطنية من ضمائرهم مقابل حب المال.وقال المهاجمون؛ يا أستاذة ليلى.. المواطنين عندهم حق فى اللى بيقولوه إن الست اللى ضيعت ولادها لازم يتعمل فيها أكتر من كده.وتابعوا:" هو أنتى مش لاقية حاجة تقوليها غير توجيه إتهامات باطلة للسجون.. حرام عليكى يا شيخة إتقى الله.. أنتى ست عبارة عن كتلة من الكذب ومعاكى صاحبك المنافق الكذاب جمال عيد وهى دى الصفات المشتركة اللى بتجمع عبدة الدولار أمثالكم.مدام ليلى أنتى لو بتشوفى شغلك فى تربية الأجيال أو بتقومي بدورك فى تربية أولادك ماكنشى ده بقى حالك.. لكن طبعًا انتى ليكى هدف تانى بعيد عننا وهو المتلخص فى تنفيذ توجيهات أسيادك إللى بيقبضوكى دولارات ويورو.كل مرة بعد ما تزورى المحروس وأخته فى السجن تطلعى تكذبى وتقولى إنك أتمنعتى عن زيارتهم.. فعشان كده تطالب بتوثيق زيارة هذه الكذابة لأبنائها عشان نحط الكلام ده فى حبابى عينها لو فكرت تكذب تانى.وأضاف المهاجمون في رسالة غاضبة من منى سيف " يا منى يا سيف هل يساوي جوازالسفر البريطانى جريمة تخريب الوطن.. لكن طبعا إحنا عارفين إجابتك لأن عمالتك للجماعة الإرهابية تبيح ليكى إنك تعملى أكتر من كده.واختتموا": الدليل على سعة صدر البلد يا منى أنها مش بتاخد إجراءات‏ قانونية ضدك.. ولو كنتى فى أى دولة أوروبية من التى تلعقى أحذيتها وترتكبي جرائمهك في تشويهها للحصول على الأموال لكان مصيرك داخل ‏السجن أو ترحيلك كالقمامة خارج هذه البلد.