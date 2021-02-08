«الصحة»: إقبال كبير من الأطباء للحصول على لقاح «كورونا»

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن هناك إقبالًا كبيرًا للحصول على لقاح كورونا من الأطباء داخل مستشفيات الصدر والحميات.ولفت المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه سيتم الانتهاء من تطعيم الأطباء فور الانتهاء من حصر كافة الأعداد لتوفير الكميات المناسبة من اللقاح تكفي للجرعتين.وأكد أن «الوزارة لن تعطي اللقاح لأي فرد سوى بعد التأكد من توافر الجرعة الثانية»، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت توفير الجرعات المناسبة للأطباء في تلك المرحلة.ونوه بأن وزيرة الصحة وجهت بتطعيم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، بعد الانتهاء من تطعيم الأطباء في مستشفيات العزل والصدر والحميات.ويذكر أن وزارة الصحة انتهت من تطعيم الأطباء داخل مستشفيات العزل، وجارٍ حصرهم داخل مستشفيات الصدر والحميات تمهيدًا لحصولهم على اللقاح.