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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب العراقي»: دعم فلسطين سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، السيد حسن الكعبي، أن العراق سيدعم فلسطين بكل المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وأن الشعب العراقي حاضرا ومستقبلا لن يكون إلا مع الحق الفلسطيني.

وأضاف «الكعبي»، أن «القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، هى قيادة مناضلة تقود الشعب الفلسطيني بكل اقتدار وحنكة».

جاء ذلك خلال لقاء السفير احمد عقل، مع الكعبي في مكتبه بمجلس النواب لبحث عدد من القضايا التي تهم الجانبين الشقيقين.

وأكد ان معالجة الوضع القانوني للفلسطينيين المقيمين في العراق سيستكمل في البرلمان بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأيام القريبة المقبلة، والذي سيضمن المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين العراقي وشقيقه الفلسطيني، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وحول اجتماعات الفصائل بالقاهرة، أكد الكعبي دعم العراق لهذه الاجتماعات، وطالب جميع الفصائل بضرورة الاتفاق وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي قاعدة ارتكاز للعمل الوطني الفلسطيني، مؤكدًا دعمه لقرارات الرئيس بإجراء الانتخابات لتجديد الشرعيات وتقوية الموقف الفلسطيني أمام الاستحقاقات المقبلة، وقال إنهم سيدرسون إرسال وفد برلماني عراقي مراقب للانتخابات الفلسطينية المقبلة.

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