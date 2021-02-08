وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المتطور بمطاي في المنيا

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مركز خدمة المواطنين ببندر مطاي بمحافظة المنيا، ضمن جولته التفقدية بالمحافظة.وطالب المصيلحي، جميع العاملين بالمركز، بضرورة تلقي طلبات كافة المواطنين بشأن بطاقات التموين، وإنهاء طلباتهم حال استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، مؤكدا أن وزارة التموين هي أول وزارة تعمل على التحول الرقمي لكافة خدماتها.وأوضح أن وزارة التموين تخدم نسبة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تستخرج بطاقات تموين جديدة لجميع المستفيدين من معاشات وزارة التضامن إن لم يكن يمتلكها بالفعل.