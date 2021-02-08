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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين المتطور بمطاي في المنيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:53 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مركز خدمة المواطنين ببندر مطاي بمحافظة المنيا، ضمن جولته التفقدية بالمحافظة.

وطالب المصيلحي، جميع العاملين بالمركز، بضرورة تلقي طلبات كافة المواطنين بشأن بطاقات التموين، وإنهاء طلباتهم حال استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، مؤكدا أن وزارة التموين هي أول وزارة تعمل على التحول الرقمي لكافة خدماتها.

وأوضح أن وزارة التموين تخدم نسبة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تستخرج بطاقات تموين جديدة لجميع المستفيدين من معاشات وزارة التضامن إن لم يكن يمتلكها بالفعل.

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