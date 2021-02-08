رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين بالتجمع

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:26 م
الهيروين
الهيروين
داليا عبد الباسط
طباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة التجمع.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام "م.ح" عاطل مقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 350 جراما، بقصد الاتجار، وسلاح ناري وعدد من الطلقات و2 ميزان حساس ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

موضوعات متعلقة

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات وإيقاف التداول على 7 أسهم

الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجملة بتكلفة 45 مليون جنيه

الأكثر قراءة

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

«سول» تطلق اختبارات كورونا للحيوانات المنزلية

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم

«في عنق الزجاجة» رواية جديدة للسيناريست محمود نجيب

غدا.. فرقة قصر الغوري بالسحيمي

رومانسيات عالمية وتابلوهات للباليه في احتفالات عيد الحب بالأوبرا