تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين بالتجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة التجمع.كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام "م.ح" عاطل مقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 350 جراما، بقصد الاتجار، وسلاح ناري وعدد من الطلقات و2 ميزان حساس ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.