الأنبا يوسف يدشن كنيسة القديس مكاريوس بولاية تينسى الأمريكية

ترأس الانبا يوسف أسقف أسقف تكساس، جنوب الولايات المتحدة ورئيس دير العذراء والأنبا موسى صلاة القداس الألهى بكنيسة القديس مكاريوس ( ابو مقار ) الكبير الجديدة فى مدينة ناشفيل بولاية تينسى الأمريكية.جاء ذلك بمشاركة راعى الكنيسة القس بموا حنين وعدد من كهنة الكنيسة القبطية بناشفيل، بحضور شعب وشمامسة الكنيسة.وأثناء القداس قام الانبا يوسف بإجراء طقوس وصلوات تدشين الأواني المقدسة الخاصة لخدمة مذبح الكنيسة.جدير بالذكر انه أقيم أول قداس في هذه الكنيسة يوم السبت قبل الماضى الموافق ٢٣ يناير.ويذكر ان قام الحبر الجليل الانبا يوسف بإفتتاح كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس فى حى ميتلاند بفلوريدا بحضور أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الأنبا بيزل والانبا جريجوري أساقفة عموم جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، الأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا، الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكينتاكي وتوابعها ومشاركة لفيف من كهنة وشعب الكنيسة خلال قداسات السبت والأحد من الأسبوع الماضي الذى شهد تدشين معمودية الكنيسة، سيامة وترقية شمامسة وتعميد أحد الأطفال إضافة الى ترقية كاهن الكنيسة لرتبة القمصية.