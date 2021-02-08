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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يشيد بتراجع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1.7%

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:27 م
جريدة الدستور
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أشاد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بانخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1.7٪ عام 2019 في البلاد.

وقال الرئيس ماكرون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حسبما ذكرت قناة (فرانس تي في إنفو) اليوم الإثنين- إن هذه النتيجة تجاوزت هدف الحكومة، كما تعهد بتعجيل قانون المناخ الذي تم تقديمه الأربعاء الماضي في مجلس الوزراء.

وأكد أنها نتيجة إيكولوجيا ملموسة وتقدم ملحوظ، موضحا أنها ثمرة جهود الجميع في هذا المجال.

وكانت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي قالت، أمس الأحد، إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فرنسا تراجعت بنسبة 1.17٪ عام 2019 أكثر مما كان متوقعا في البداية، مضيفة أن الجهود التي بذلتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها في هذا المجال.

يذكر أن القضاء الفرنسي أمهل في 19 نوفمبر عام 2020 الحكومة ثلاثة أشهر لتقديم تبرير لتحركاتها على صعيد مكافحة انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة، في قرار اعتبره دعاة حماية البيئة "تاريخيا".

يشار إلى أن أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية اتخذت قرارها إثر تلقيها شكوى في يناير عام 2019 من رئيس بلدية منطقة جراند-سينت آنذاك داميان كاريم الذي انتخب لاحقا نائبا أوروبيا وغادر مهامه في البلدية، معتبرًا أن منطقته الواقعة على ساحل شمال فرنسا مهددة بالغرق نتيجة "تقاعس" الحكومة على الصعيد البيئي.

وتعهدت الدولة الفرنسية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول 2020، مقارنة بمستواها عام 1990، وذلك ضمن مساعيها لتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ عام 2015 الرامي إلى خفض وتيرة الاحترار.

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