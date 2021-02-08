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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:22 ص
حمدوك
حمدوك
منار احمد
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أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، أن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في بيان، إن حمدوك حل الحكومة مساء الأحد، بهدف تشكيل حكومة جديدة.

وكان المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي ذكر في بيان منفصل أن الحكومة الجديدة ستُعلن الإثنين.

ويستمر الوزراء الحاليون في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلُّم، بحسب قرار حمدوك.

وقد توافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في اجتماع، مساء الأحد، على إعلان الحكومة السودانية الجديدة اليوم.

ومن المقرر أن يعلن حمدوك الحكومة الجديدة بعد حل الحكومة الحالية، ما عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وقال أعضاء من مجلس الشركاء إن الاجتماع استمر 4 ساعات، وتمسك فيه المجلس بإعلان الحكومة الإثنين وفق الموعد المحدد سلفًا، رافضًا طلب تأجيلها مرةً أخرى.

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