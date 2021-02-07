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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: نركز على حل مشاكل الشعب رغم تحديات كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:10 م
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
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صرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بأن الحكومة تركز على حل مشاكل الشعب على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن تصريح قريشي للصحفيين اليوم الأحد، قوله إن حكومة حزب الإنصاف الباكستاني ستكمل مدة حكمها الدستوري.

وأوضح وزير الخارجية إن الشعب مدرك تماما الجهود التي تبذلها حكومة حزب الإنصاف لاستئصال ظاهرة الفساد من البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة للتغلب على التضخم في البلاد.

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