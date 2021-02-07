«عايزة ورد يا إبراهيم».. ما دلالة ألوان الورود في عيد الحب؟

اللون الأحمر

اللون الأصفر

اللون الأبيض

اللون الزهري

اللون البرتقالي

اللون البنفسجي

تحتفل بعض الدول بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، ففي هذه المناسبة يتم تبادل الهدايا والورود التي يحمل كل لون منها معنى معين.يرمز هذا اللون إلى الحب والجمال، وكأنها رسالة بكل معاني الحب لمن تحبه، للتعبير عن الرومانسية والحب بينكما.يعتبر اللون الأصفر من الألوان التى توضح الغيرة بالنسبة للحبيب، فهي رسالة مضمونها أن الشخص غيور.يعتبر هذا اللون من الألوان المُفضلة لدى العديد من الأشخاص فهي تعبر عن النقاء والطهارة أو البدايات الجديدة الجميلة فهي رسالة لمن تهديه له بكونك متفائل به.الزهري أو الأزرق يعبر عن الامتنان والتقدير وتناسب هدية ابن لوالدته للغاية، فمضمونها أنه مُمتن لما تبذله الأم من مجهود.رسالة مضمونها الحماس وتجلب الطاقة الإيجابية، وتعزز الشعور بالحيوية والشغف للعلاقة مع من تحبه.يعتبر هذا اللون لون السحر والأناقة، ورسالته إذا تم تقديمها من حبيب أو مُعجب مضمونها أنه لديه مشاعر مكتومة ناحية الطرف الآخر ويريد أن يفصح عنها.