رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسعى لإعادة طاقم السفينة المحتجزة في إيران

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:29 م
لإعادة طاقم السفينة
لإعادة طاقم السفينة المحتجزة في إيران
ا ش ا
طباعة
قالت مصادر دبلوماسية في كوريا الجنوبية، الأحد، إن حكومة سول تسعى لإعادة طاقم ناقلة النفط الكورية المحتجزة في إيران إلى وطنهم في غضون هذا الأسبوع.
وذكرت المصادر- حسبما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية والشركة المشغلة للسفينة المحتجزة "هانكوك كيمي" تعتزمان تقديم الدعم لأفراد طاقم السفينة الراغبين في العودة إلى وطنهم، قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.
وقالت إن التشاور يجري حاليا للتأكد مما إذا كان أفراد الطاقم سيبقون في إيران أو سيعودون إلى وطنهم، مضيفة أن الحكومة الكورية الجنوبية ستقدم المساعدة القنصلية لأفراد الطاقم الراغبين في العودة إلى وطنهم.
وفي يوم الرابع من يناير، احتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة الكورية وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويث البيئة، وكان على متنها 20 بحارًا، من بينهم القبطان الكوري الجنوبي وأربعة كوريين جنوبيين و11 شخصا من ميانمار واثنان من كل من إندونيسيا.
وفي يوم الثاني من فبراير الجاري، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستفرج عن أفراد طاقم السفينة باستثناء القبطان، موضحة أنه لا بد من بقاء القبطان بغرض إدارة السفينة، وأنه من بين البحارة الكوريين الجنوبيين الأربعة باستثناء القبطان، أبدى بعضهم نيتهم البقاء في إيران لإدارة السفينة.

موضوعات متعلقة

حفار يلتقط جثة طفل رضيع أثناء تطهير ترعة بالقليوبية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

«أثر الحضارة المصرية على اليونانية» فى محاضرة بالأعلى للثقافة

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»

النخبة تصدر «السقوط والارتقاء» للكاتب الأمريكي بن لوري

«التفسير الإبداعي للأحلام».. إصدار جديد عن المركز القومي للترجمة