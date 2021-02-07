البابا ثيودروس الثانى يُكَرم المهندس روبير حصنى

يرأس صاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة في منطقة الظاهر بالقاهرة، يوم الجمعة 12 فبراير 2021.قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن خلال القداس الإلهي سوف يكرم البابا ثيودروس المهندس روبير حصني.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "حصني" هو الرئيس الشرفي للمجلس الطائفي العام للروم الأرثوذكس العرب بمصر، والرئيس الشرفي لمجلس وكلاء كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر.وأشار الأنبا نيقولا إلى أن سبب التكريم هو مساندته البطريركية، ومجهوداته التي قدمها ويقدمها للكنيسة.