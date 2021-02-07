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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

543 محضرا لمخالفات بمخابز بلدية و725 قضية متنوعة ببني سويف

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:28 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غُنيم
محمد حفيظ - نرمين الدهان
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تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.

وتضمن التقرير "الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة" الإشارة إلى أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"وعددها 1493 مخبرا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 543 محضرا بواقع: 46 مخالفة نقص الوزن، 80 إنتاج غير مطابق للمواصفات،و 54 توقف عن الإنتاج، و183مخالفة تعليمات، و13 لعدم وجود ميزان، و50 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و96 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل،و21 لعدم الاحتفاظ بسجلات،فيما تم أخذ 80 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص،وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 725محضرًا منها: 346 لعدم حمل شهادات صحية،و197 لعدم الإعلان عن الأسعار،39للذبح خارج المجازر،و30 لعدم تغطية اللحوم بالشاش،و33 لإدارة منشآت بدون ترخيص،17 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 31 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و22 للبيع بأزيد من السعر،و5 محاضر لتجميع مواد بترولية، و4 تجميع دقيق بلدى مدعم.

وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة"201"منفذ موزعة بواقع 11منفذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، و5 منافذ تابعة للقوات المسلحة،و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية و26 منفذ للجمعية الاستهلاكية و149 جمعيتي و6 منافذ تابعة للمنطقة المركزية،وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة (سيارات البيع المتنقلة) والبالغ عددها 26 منفذ متنقل تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،و2 منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين.

وأكد المحافظ،على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة،لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

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