زيمبابوي تجري مباحثات مع روسيا بشأن لقاح كورونا

تجري زيمبابوي مباحثات مع روسيا للحصول على إمدادات من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في زيمبابوي، اليوم الأحد.وقالت أناستاسيا سامويلينكو، المسئولة بالسفارة الروسية، لصحيفة "صنداي ميل": "إننا نعمل على الإجراءات".وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول كميات اللقاح، ومتى قد تبدأ عمليات التسليم للدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي.وتم الموافقة على لقاح "سبوتنيك في" للاستخدام في 20 دولة على الأقل، واتضح أنه ينافس اللقاحات التي تنتجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوصول فاعليته إلى نسبة 92%.