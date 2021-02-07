مصادر: وصول قيادات حماس إلى القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني

أفادت مصادر خاصة لـ "الدستور"، بوصول يحيي السنوار، وروحى مشتهی، وخليل الحـية، القاهرة قبل قليل.وغادرت الفصائل الفلسطينية فى وقت سابق من اليوم قطاع غزة عبر معبر رفح البرى، لعقد لقاء فى القاهرة غدا الإثنين.ومن المقرر أن يتوجه 14 فصيلا فلسطينيا، اليوم الأحد، لبدء حوار وطني، يوم غدا الإثنين، بدعوة من مصر.وسيلتقي الـ 14 فصيلا لمدة يومين أو 3 أيام في حوار وطني بالقاهرة، وعلى أجندة حوارهم العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، فيما ترهن فصائل أخرى مشاركتها بالانتخابات من عدمه، بما ينتج من مخرجات للحوار الوطني في القاهرة، وفقا لموقع دنيا الوطن.