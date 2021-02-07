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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوالسعد: نقص أجهزة الأشعة المقطعية بكفر الشيخ يزيد من أعباء المريض

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:27 م
النائبة هالة أبوالسعد
النائبة هالة أبوالسعد
إسلام نصير
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قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إن محافظة كفر الشيخ تعاني من أزمة نقص كبيرة في أجهزة الأشعة المقطعية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأشارت أبوالسعد، في بيان صحفي منذ قليل، إلى أن المحافظة لا يوجد بها سوى جهازين فقط لعمل الأشعة المقطعية تخدم كافة المرضى المترددين على ما يقرب من 20 مستشفى و12 وحدة صحية تابعة للمحافظة، والذين تتراوح أعدادهم سنويًا ما بين 19000 – 20000 مريض، وبلا أدنى شك أن هذا العدد من الأجهزة لا يكفى حتى لتغطية 10% من تلك المستشفيات أو الوحدات الصحية وفق تلك المعطيات.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان إلى أن تلك الأزمة قد ظهرت جليًا في أعقاب أنتشار جائحة فيروس كورونا وذلك بسبب أن أجهزة الأشعة المقطعية يتم إستخدامها بشكل أساسي في الوقت الحالي لتشخيص الإصابة بالفيروس من عدمه.

وأختتمت بيانها الصحفي بأنه يجب أن تتضافر كافة الجهود من جانب الجهات المعنية بالأمر وعلى رأسهم وزارة الصحة والسكان من أجل توفير النواقص الطبية بكافة مستشفيات كفر الشيخ من أجل تذليل أي عقبات موجودة أو قد تتواجد في المستقبل.

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