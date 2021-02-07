ضبط متهم أصابًا مواطن بطلق نارى فى مركز الفتح أسيوط

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح)، وبحوزته (بندقية آلية) وذلك عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص (سائق - مقيم بدائرة المركز) وإصابته بطلق نارى لحدوث خلاف بينهما على أولوية المرور بالطريق.وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية في مركز الفتح وإصابة أحد المواطنين.على الفور تم تكثيف جهود البحث وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بما هو منسوب إليه.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.