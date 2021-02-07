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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:44 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات البورصة، على نحو جماعي في مستهل تعاملات اليوم الأحد، بدعم من الارتفاع المماثل لأسواق المال الأمريكية والعالمية بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11607 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14195 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4471 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3464 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ جلاكسو سميثكلاين، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية للدواجن، جهينة للصناعات الغذائية، بلتون المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، الأهرام للطباعة والتغليف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، القاهرة للإسكان والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، الدلتا للسكر، 1400 سهم، 815.4 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 621.9 ألف سهم، 850 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بذات الشركة عدد 5.3 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 2471 سهم، 4712 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 141.5 ألف سهم، 638.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي القاهرة للخدمات التعليمية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 962 سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

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