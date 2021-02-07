بابا الفاتيكان يعين أول امرأة فى منصب رفيع بمجمع الأساقفة

عيّن البابا فرانسيس للمرة الأولى امرأة في منصب وكيل وزارة بمجمع الأساقفة الكاثوليك (سينود)، ملتقى فكري فاتيكاني للأساقفة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قام البابا بترقية عالمة اللاهوت الفرنسية ناتالي بيكوارت لتولي ذلك المنصب، جنبا إلى جنب مع لويس مارين دي سان مارتن من إسبانيا.ويقوم وكلاء الوزارة بمساعدة الكاردينال ماريو جريش من مالطا، الذي يقود الهيئة، في إعداد وإجراء سينودس الأساقفة الذين يمثلون الكنيسة.وقالت وسائل إعلام كنسية إن تعيين بيكوارت، مع حقوق التصويت، يعتبر رمزا لتمكين المرأة في الكنيسة.