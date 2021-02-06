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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة تمكنت من سرقة 12 شقة سكنية بالمرج والقلج

السبت 06/فبراير/2021 - 08:29 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج، السبت، بحبس المتهمين بسرقة المساكن بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "عامر.ح"، و"رامى.م"، و"احمد. خ" عاطلين، أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الباب، وأقروا بسرقتهم لـ12 شقة سكنية بمنطقتي المرج والقلج.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم بعض الأغراض والأجهزة الكهربائية والمنزلية وبسؤالهم أقروا بسرقتهم للشقق السكنية وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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