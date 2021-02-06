حسين منصور: أذهلني عرض كتاب تاريخنا التشريعي لخالد قنديل

قال المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أذهلني هذا العرض الجيد السريع الموجز الحاوي لروية وحركة وحكومات الوفد قبل 1952 في كتاب الدكتور خالد قنديل "تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 –1952".أضاف خلال حفل توقيع كتاب الدكتور خالد قنديل الذي استضافه مقر حزب الوفد:" الدكتور عبد السلام أشار إلى أن العنوان هو تاريخنا التشريعي وابدي اعتراضه، ولكن قنديل قال ان هذه التشريعات هي رؤية الواقع عبر عنها الوفد.وواصل: "الكتاب في رحلة سريعة وحماسية يتتبع القضايا الوفدية ومر أيضًا علي قوانين العمال وحادث ٤ فبراير واختيار النحاس رئيسا للوفد، ولم يغفل معاهدة 36 وغيرها.وتابع"هناك شحنة قوية لامست الحس الوفدي وعانقته وعبرت عنه، كما لم يغفل الكتاب ملحق الصور النادرة لمصطفى النحاس وغيره وهو أمر لافت وجهد بحثي عظيم، يستحق عليه الكثير من الشكر والثناء.