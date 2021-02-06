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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مصطفى عبدالوارث يستعرض المواقف المشرفة لحزب الوفد

السبت 06/فبراير/2021 - 07:18 م
الدكتور مصطفي عبد
الدكتور مصطفي عبد الوارث
ايهاب مصطفى
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قال الدكتور مصطفى عبدالوارث مدير التحرير بمؤسسة الأهرام، إن هناك مواقف كثيرة لحزب الوفد، وأستذكر مقولة النحاس باشا "إنني لا أستطيع أن أشعر بالاطمئنان وأنا أفكر في قيام دولة يهودية على حدود مصر"، وهذا يعطينا بعد النظر والرؤية والوعي بالحاضر والمستقبل.

وأضاف عبدالوارث خلال حفل توقيع كتاب «تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952»، للدكتور خالد قنديل: "الكتاب به عدة محاور ولولاه لا نستطيع أن نقف كجمهور حالي وليس كمثقفين قدماء على الوفد لأن الأجيال السابقة تعرف ولكن الأجيال الحالية والشابة ينقصها الكثير من المعرفة في هذا الأمر.

وتابع عبدالوارث: "نحن في صميم معنى الوطن، الكتاب به محور وثائقي للدارسين والتاريخيين وبه سلامة تبويب وهناك تراتب زمني إلى ١٩٥٢ وهذا يريك حركة المجتمع وتأثير حزب الوفد.

وواصل: "من المواقف الناصعة للوفد أن يلغي ضريبة الخفراء وكانت تفرض على الفلاحين وكانوا يستدينون لدفعها، وأيضا حفظ حقوق العمال، والحقيقة الكتاب ملىء باللقطات المهمة وملاحظات الدكتور خالد قنديل في صنع مقارنات بين الحكومة الوفدية حين تكون في السلطة وحين تكون خارجها، وأنصح باقتناء الكتاب.

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الثقافة

مصطفى عبدالوارث يستعرض المواقف المشرفة لحزب الوفد

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