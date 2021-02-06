الرئاسة التركية تهاجم منصات السوشيال ميديا: مهمتها إفساد المجتمعات

هاجم مدير وحدة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، اليوم السبت، منصات التواصل الاجتماعي مؤكدا أن تلك المنصات يزداد حصارها للمجتمعات يوما بعد يوم من خلال قمع أصوات المؤسسات السياسية وممثلي الأمة.وقال ألتون، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "إن إفساد المجتمعات، وإضفاء الشرعية على جميع أنواع الحركات اللاأخلاقية من خلال تجاهل القيم الوطنية والأخلاقية، وإدانة العالم بوهم الفوضى الافتراضية من خلال عزو تصرفات الفئات الهامشية إلى المجتمعات بشكل عام، للأسف، أصبحت مهمة هذه المنصات".وتابع ألتون "من غير المقبول أن تخضع إرادة الشعب وممثلي الشعب، اللذان هما جوهر الديمقراطية، لمثل هذه الرقابة الصارمة هذه المنصات، هي وجه اخر لنظام الاستغلال العالمي، تؤدي دورها بشكل جيد للغاية في استغلال العقل والقيم، نهاية هذا التعسف هو عالم تُمْحَى فيه القيم الواحدة تلو الأخرى وتصبح العقول أسيرة للأكاذيب. لن نسمح بذلك أبدا".وحجب موقع تويتر الخميس الماضي، التغريدات التي استهدف فيها رئيس حزب الحركة القومية والحليف الأصغر لأردوغان، دولت بهتشلي، طلاب جامعة بوغازيتشي، بسبب رفضهم تعيين عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، وصيا على الجامعة.واستهدف رئيس حزب الحركة القومية طلاب جامعة بوغازيتشي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال "منذ متى أصبح الإرهابيون طلابا؟"، وفقا لموقع كرت التركي.يذكر أن وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، أعلن مسبقا اعتماده تطبيق تليجرام كمنصة رسمية له، بدلا من تويتر.