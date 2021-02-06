«طعن حريق محطة مصر» و«داعش التجمع».. أبرز محاكمات اليوم السبت

- محاكمة المتهمين بقضية داعش التجمع



- محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام



- محاكمة سائق بتهمة جرح أفضى إلى موت مواطن في دار السلام



- محاكمة مبيض محارة باغتصاب موظفة في دار السلام



تنظر محكمة النقض اليوم أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حريق محطة مصر"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تراوحت ما بين السجن 15 عاما والمشدد 10 سنوات والسجن 7 و5 سنوات.وكانت قد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي، قد عاقبت علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق جرار بالسجن 15 سنة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ 8 ملايين و880 ألفا و263 جنيها، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، ومعاقبة أيمن الشحات سليمان 43 سنة، سائق جرار، وعاطف نصر يوسف 46 سنة كاتب جرد، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة أيمن محمد، سائق جرار، وسامح صبحي فني قطارات، ويحيى سعد الدين، كبير فنيين بدرجة مدير عام، وعادل سيف يوسف، ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد، ملاحظ مناورة، بالسجن المشدد 7 سنوات.المحكمة أيضًا عاقبت محمود حمدي توفيق عامل مناوره بالسجن المشدد 3 وغرامة 10 آلاف جنيه، وبمعاقبة محمود فتحي مراقب برج، ومسعد رشاد، مساعد بلوك، بالحبس مع الشغل 10 سنوات، ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف، فني حركة بلوك، بالحبس مع الشغل 5 سنوات، ومهدي محمد مهدي، ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وعاقبت أيضًا، محمد عبد العزيز، فني قطارات بالحبس سنتين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.وتستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم السبت، محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهماهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات امن الدولة، والمعروفة بخلية "داعش التجمع الأول".وكشف قرار الإحالة أن المتهمين حسن آمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوى، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هانى صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل مصر، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت محاكمة متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في دار السلام.وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "هيثم. م"، عامل، و"محمد. س"، طالب، بقتل المجني عليه "محمد ب"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر خلاف مسبق ما بينه وبين الأول انتهى بالاتفاق على الشجار واستعان كلاهما بفريقه، وما أن أبصراه حتى حاول المجني عليه الفرار إلا أنهما أصرا على اللحاق به وما أن تمكنا من إسقاطه أرضا حتى أشار للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثه بإزهاق روح خصمهما في الشجار فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة سائق بتهمة جرح مواطن أفضى إلى الموت بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات في دار السلام.وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "يحيى.م"، سائق بجرح المجني عليه "محمد. ش" عمدا حال حضوره مسكن الأخير ونشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار استل على إثرها سلاح أبيض سكين من مسكن ضحيته قاصدا إحداث إصابته بغير نية إزهاق روحه فكال له طعنة استقرت في صدره فأحدثت إصابته التي أفضت إلى موته.تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة في دار السلام.كشف أمر الإحالة قيام المتهم "باسم. س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "منيرة. ف"، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتى أغشي عليها، وما إن عادت إلى وعيها حتى فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها، وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بواسطة الإكراه الواقع عليها.