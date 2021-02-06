طلاب جامعة بوغازيتشى بتركيا ينتفضون ضد قرارات أردوغان

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمرًا رئاسيًا بإنشاء كليات جديدة في جامعة بوغازيتشي، وهي كليات القانون والاتصال، إلى جانب 14 كلية في 12 جامعة أخرى، وهو الأمر الذي سينشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية التركية، حيث أمر أردوغان باغلاق 16 معهدًا وقسمًا في سبع جامعات، وفقًا لما نقله موقع أحوال تركية.فيما رفض نشطاء وطلاب من جامعة بوغازيتشي على موقع لتواصل الاجتماعي «تويتر» القرار، وقال حساب على «تويتر» يديره طلاب بوغازيتشي: «أولئك الذين عيّنوا ميليح بولو عميدًا ذات ليلة يفتحون له كليات القانون والاتصال، ومليح بولو هو مهووس بالقانون»، وانتهت التدوينة بـ «أسس كلياتك في قصرك».وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس التعليم العالي التركي في عام 2018، كان من بين أفضل كليات الحقوق في تركيا جامعة إسطنبول التي تضم 102 عضوًا في هيئة التدريس، وجامعة أنقرة التي تضم 66 عضوًا، وجامعة غلطة سراي التي تضم 32 عضوًا.مع الكليات الجديدة التي سيتم إنشاؤها، ستتاح لأردوغان الفرصة لتعيين ما يقدر بنحو 40 إلى 70 أكاديميًا في كلية الحقوق وحدها في الجامعة المرموقة التي كانت تحتج على تعيين الرئيس لمليح بولو، الموالي للحزب الحاكم، منذ يناير.وفي غضون ذلك، في مظاهرات ضد تعيين رئيس الجامعة بولو في محافظات أسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة، اعتقلت الشرطة 84 شخصًا على الأقل، وكان قد اعتقل يوم الخميس طالبين، إضافة إلى اثنين آخرين اعتقلوا في الأيام السابقة.كما شهد يوم الجمعة أيضًا قيام أكاديميين من أفضل مؤسسات التعليم العالي في تركيا، جامعة الشرق الأوسط التقنية (METU) في أنقرة، بتنظيم احتجاج في حرمهم الجامعي لإظهار دعمهم لمتظاهري بوغازيتشي.