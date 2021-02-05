العجز التجاري الأمريكي يصعد إلى أعلى مستوى في 12 عامًا

ذكرت وكالة رويترز اليوم، أن ميزان عجز التجارة الأمريكي صعد إلى أعلى مستوى في 12 عاما في 2020، إذ تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب تدفقات السلع والخدمات في التجارة الخارجية للولايات المتحدة.ونقلت الوكالة عن وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري قفز 17.7 % إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي وهو الأعلى منذ 2008.وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7 % لأدنى مستوياتها منذ 2010، ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 % لأدنى مستوى في أربع سنوات.وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5 بالمئة في العام الماضي، وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946، وتشهد تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا.