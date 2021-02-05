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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز سائق لاتهامه بالتعدي على فتاة والحمل منه سفاحا في السلام

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:21 م
متهم
متهم
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام بعرض المجنى عليها على الطب الشرعي، وحجز المتهم بالتعدي عليها 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

و قالت والدة الفتاة أنها اكتشفت حمل نجلتها بالشهر الثالث ومحاولة إجهاض نفسها، وبسؤالها أقرت بأنه" أ. م"، سائق، وأنه استدراجها داخل شقته وتعدى عليها جنسيا، وبعد اكتشافها الحمل لجأت له لمحاولة لإجباره على الزواج والاعتراف بالجنين لكنه رفض.

فيما أقر المتهم بأن كانت تربطه علاقة حب بنجله المدعية منذ سنة، وترددت على محل سكنه عدة مرات بكامل إرادتها حتى نشبت بينهم علاقة غير شرعية، مضيفا تفاجئت بوجود صور مخلة على هاتفها مع أحد الأشخاص فقررت إنهاء علاقتي بها وانتهت هذه العلاقة منذ أربع شهور وأكثر.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، من سيدة تتهم سائق بالتعدي على نجلتها والحمل منه سفاحا وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم، وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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