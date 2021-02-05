محمد الغويل المرشح لرئاسة الحكومة الليبية يتعهد بالالتزام بخارطة الطريق

تعهد محمد الغويل المرشح لرئاسة الحكومة الليبية بتطبيق خارطة الطريق، بحسب ما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وتتنافس 4 قوائم على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيعلن عن ولادتها رسميا اليوم الجمعة، التي من المفترض أن تقود البلاد خلال مرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات نهاية العام الحالي.وتم تشكيل 4 قوائم تضم كل واحدة 4 أشخاص يمثلون الأقاليم الثلاثة المكونة للبلاد طرابلس، فزان، برقة، 1 لرئاسة الحكومة و3 لعضوية المجلس الرئاسي، كما تم التوافق فيها على حصول إقليم برقة على رئاسة المجلس الرئاسي وإقليم طرابلس على رئاسة الحكومة، بينما سيكون مرشح من طرابلس وآخر من فزان عضوين في الرئاسي.