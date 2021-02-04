الليبيون يتوافقون على 4 قوائم لاختيار السلطة التنفيذية

أعلنت مصادر ليبية، اليوم الخميس، عن القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف.وأكدت المصادر ذاتها أن هناك 4 قوائم تم التوافق عليها وتسليمها إلى البعثة الأممية إلى ليبيا، قبل انطلاق عملية التصويت، وفق موقع "الساعة 24".وضمت القائمة الانتخابية الأولى، محمد البرغثي رئيس المجلس الرئاسي وعلي أبو الحجب عضو المجلس الرئاسي وإدريس القايد عضو المجلس الرئاس ومحمد خالد الغويل رئيس الحكومة.فيما شملت القائمة الانتخابية الثانية محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي وموسى الكوني عضو المجلس الرئاسي وعبدالحميد ادبيبة رئيس الحكومة.واحتوت القائمة الانتخابية الثالثة الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي وعبدالرحمن البلعزي عضو المحلس الرئاسي وعمر أبو شريدة عضو المجلس الرئاسي ومحمد المنتصر رئيس الحكومة.وأخيرا ضمت القائمة الانتخابية الرابعة عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي وأسامة الجويلي عضو المجلس الرئاسي وعبدالمجيد سيف النصر عضو المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا رئيس الحكومة.