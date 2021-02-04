رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الليبيون يتوافقون على 4 قوائم لاختيار السلطة التنفيذية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:15 م
ليبيا
ليبيا
محمد عمر
طباعة
أعلنت مصادر ليبية، اليوم الخميس، عن القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف.

وأكدت المصادر ذاتها أن هناك 4 قوائم تم التوافق عليها وتسليمها إلى البعثة الأممية إلى ليبيا، قبل انطلاق عملية التصويت، وفق موقع "الساعة 24".

وضمت القائمة الانتخابية الأولى، محمد البرغثي رئيس المجلس الرئاسي وعلي أبو الحجب عضو المجلس الرئاسي وإدريس القايد عضو المجلس الرئاس ومحمد خالد الغويل رئيس الحكومة.

فيما شملت القائمة الانتخابية الثانية محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي وموسى الكوني عضو المجلس الرئاسي وعبدالحميد ادبيبة رئيس الحكومة.

واحتوت القائمة الانتخابية الثالثة الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي وعبدالرحمن البلعزي عضو المحلس الرئاسي وعمر أبو شريدة عضو المجلس الرئاسي ومحمد المنتصر رئيس الحكومة.

وأخيرا ضمت القائمة الانتخابية الرابعة عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي وأسامة الجويلي عضو المجلس الرئاسي وعبدالمجيد سيف النصر عضو المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا رئيس الحكومة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الصور

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع جهود شفط مياه الأمطار

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

مونديال الأندية.. الأهلي يطيح بالدحيل ويضرب موعدا مع البايرن

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

محمد الشناوى: سعيد بتأهل الأهلى لنصف نهائى مونديال الأندية

تشيلسى يحسم ديربى لندن بالفوز على توتنهام بهدف نظيف

حسين الشحات: نسعى لتقديم عرض قوى أمام بايرن ميونخ

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟

السبت: نادى السينما الأفريقية يعرض البحر من ورائكم بسينما الهناجر

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة