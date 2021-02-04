الإحصاء: 46.4 مليون طن استهلاك الغاز خلال عام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعى إلى 46.4 مليون طن خلال عام 2018-2019 مقابل 44.7 مليون طن خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.7 مليون طن خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى استحواذ قطاع الكهرباء على النصيب الأكبر من كميات الغاز الطبيعى المستهلكة بقيمة 28.9 مليون طن خلال عام، يليه قطاع الصناعة بقيمة 10.4 مليون طن، وقطاع البترول 4.7 مليون طن، القطاع المنزلى التجارى 2.028 مليون طن، بينما جاء أقل القطاعات استهلاكًا للغاز الطبيعى هو قطاع النقل بقيمة 351.5 ألف طن.