إيبارشية ملوي تطلق موقعًا لحجز حضور القداسات

أطلقت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، موقع إلكتروني للحجز المسبق قبل حضور القداسات، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشارت الإيبارشية في بيانها إلى أن الحضور بالقداسات سيكون بأعداد محدودة لا تتخطى نسبة 25%، مع استئناف الاجتماعات الروحية بالنظام ذاته.