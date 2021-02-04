إيبارشية طما تطلق فيلمًا عن حياة القديس أبو فام الجندي

أطلقت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، فيلما عن سيرى القديس أبو فام الجندي الأوسيمي.وتحتفل الإيبارشية الأحد المقبل بتذكار رحيله، من خلال صلوات العشية والقداس الإلهي بحضور أعداد محدودة من الأقباط مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد كنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.