هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة، بنحو جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس، بدعم من عمليات بيع قوية قادتها الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة «إي جي إكس30» بنسبة 17. 0%، بما يعادل 20.2 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11598 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 09. 0%، بما يعادل 2.1 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 2414.9 نقطة، ما ساهم في انخفاض المؤشر الأوسع نطاقًا «إي جي إكس100 متساوي الأوزان» بنسبة بلغت 22. 0%، بما يعادل 6.59 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3440 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 1.76 مليار جنيه، وذلك بتداول نحو 563.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 53 ألف صفقة بيع وشراء.