وزير المالية: تراجع فوائد الدين العام خلال 2020

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية تراجع متوسط سعر فائدة الدين المحلي خلال العام المالي الماضي، بنسة 2% للدين المحلي، 0.1% للخارجي، موضحًا أن متوسط فائدة الدين الداخلي بلغت فى يونيو 2017 نحو 16.8%، وانخفضت فى يونيو 2020 إلى 14.8، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة على الدين الخارجى نحو 7.1% فى يونيو 2017، ونخفض إلى 7% فى يونيو الماضي.وفي السياق ذاته أكد وزير المالية، انخفاض قيمة الفوائد إلى الناتج المحلى الإجمالي، حيث بلغت فى 30 يونيو 2020 نحو 568 مليار جنيه، موضحًا أن الانخفاض جاء نتيجة استبدال الديون بديون أخرى جديدة بفوائد أقل، ما ساعد على تخفيض تكلفة القروض بقيمة 7 مليارات جنيه.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الحسابات الختامية المنبثة عن لجنة الخطة والموزنة في مجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، أمس الأربعاء، للوقوف على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي الماضي للحد من زيادة الدين العام.