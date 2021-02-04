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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط موقع مصر الرقمي 2021.. وأبرز الخدمات التي يقدمها للمواطنين

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:48 م
موقع مصر الرقمي
موقع مصر الرقمي
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين الراغبين في إتمام الخدمات الحكومية الإلكترونية حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط موقع مصر الرقمي الذي خصصته الحكومة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت لتوفير الوقت والجهد، وذلك ضمن خطة رقمنة الخدمات الحكومية التي تنتهجها الحكومة المصرية حاليا.

رابط موقع مصر الرقمي 2021


يمكن للمواطنين الراغبين في إنهاء الخدمات الحكومية المتعددة إلكترونيا عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا ) حيث تتيح البوابة مجموعة من الخدمات الحكومية يمكن إتمامها في البيت ولعل أبرزها الخدمات التموينية واستخراج تراخيص القيادة و خدمات توثيق يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة مع اندلاع موجته الثانية التي يفوق انتشارها الموجه الأولى بـ 70% وحصد حتى الآن أرواح أكثر من 2 مليون مواطن.

خدمات بوابة مصر الرقمية التي تقدمها للمواطنين 2021


يستطيع المواطنين إنجاز الكثير من الخدمات الحكومية بمختلف الوزارات، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية وهى التموين حيث يمكن استخراج بطاقة تموينية أو استخراج بدل فاقد أو ضم أفراد جدد للبطاقة التموينية والتوثيق حيث يمكن توثيق العقود المبرمة، والمركباتي حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية كما يوجد خدمات الشهر العقاري،  وخدمات رخصى، حيث يمكن استخراج رخصة القيادة أو رخصة السيارة، وغير ذلك من الخدمات الحكومية التي يمكن إنجازها في دقائق معدودة من خلال إنشاء حساب إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية التي خصصتها الحكومة لذلك.

كيفية إنشاء حساب إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية 2021


يمكن للمواطنين الراغبين في إنجاز الخدمات الحكومية عبر رابط موقع مصر الرقمي إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة إجراءات الطلب ولإنشاء حساب يجب إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا )

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد

كتابة بيانات الراغب في إنشاء حساب كاملة 

كتابة رقم تليفون موثق في إحدى شركات المحمول باسم صاحب الحساب

سيتلقى رسالة نصية عبر الهاتف المحمول الذي أدخلته به كود مكون من 6 أرقام

ستدخل الكود في الخانة المخصصة له وبذلك يتم تفعيل الحساب عقب إدخال رقم سري يمكنك من الدخول عليه في أى وقت.

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