وصول استثمارات شركة شل منخفضة الكربون إلى أعلى مستوى لها

ذكر تقرير اقتصادي أن الاستثمارات منخفضة الانبعاثات الكربونية لشركة النفط البريطانية الهولندية العملاقة "رويال داتش شل" وصلت العام الماضي إلى مستوى قياسي، قدره 1.77 مليار دولار بزيادة نسبتها 40% عن 2019.وأشارت خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة إلى أنه في حين تراجع الإنفاق الرأسمالي لشركة النفط العملاقة خلال العام الماضي بشكل عام بنسبة 20% زاد نصيب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات الكربونية إلى 10% من إجمالي استثمارات الشركة وهو مستوى قياسي.يذكر أن شل تعهدت بخفض صافي الانبعاثات الكربونية للمنتجات التي تبيعها بنسبة 30% بحلول 2035 وبنسبة 65% عام 2050 مقارنة بمستويات الانبعاثات في عام 2016 ونتيجة لذلك، تسعى الشركة إلى تطوير نماذج أعمال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.