1280 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 1280 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 191 ألفا و639 حالة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1110 حالات شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 172 ألفا و209 حالات.وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال يوجد 27 ألفا و886 مريضًا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج، منهم 259 مريضا في حالة حرجة.