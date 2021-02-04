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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسرار جديدة عن موديل الهضبة.. التقت بـ صلاح ورفضت التمثيل فى مصر

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:00 ص
انجي كيوان مع ابنائها
انجي كيوان مع ابنائها وزوجها وصلاح
أمير محمد خالد
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انتقادات شديدة تعرض لها الهضبة عمرو دياب، خلال الأيام الماضية، بسبب الصور الذي انتشرت له بصحبة الإعلامية إنجي كيوان، وبدأ الجمهور يتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما، خاصة أن علاقة الهضبة بدينا الشربيني انقطعت منذ فترة.

وبعد الهجوم على الهضبة تبين أن إنجي كيوان كانت تصور معه إعلان البرفيوم الجديد الذي يحمل اسمه، حيث تظهر فيه "إنجى" كموديل، ويقوم بإخراجه طارق العريان.
انجي كيوان مع زوجها
انجي كيوان مع زوجها
وبالرغم من نشر إنجي كيوان صورتها مع الهضبة عمرو دياب وزوجها، إلا أنها لم تسلم من انتقادات الجمهور، وتستعرض "الدستور" أسرار جديدة عن موديل الهضبة.

وهي طفلة صغيرة كانت تجلس أمام مرآتها وتقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، وتتمني أن تصبح مثلها، كما أطلق عليها اسم "أمينة رزق" وهي طفلة من عائلتها، بسبب قيامها بحفظ أدوارها وتقليدها.

رفض والداها دراستها في مجال الإعلام أو التمثيل، بحجة أنها مجالات ليست نظيفة، ودائمًا يتم انتهاك اسم وسمعة أصحابها، لذلك أُجبرت على دراسة البيزنس، وبعدما تخرجت من الجامعة الأمريكية عملت في نفس مجال دراستها ونجحت، إلا أنها توقفت لتحقيق رغباتها بعد زواجها.
انجى كيوان مع عمرو
انجى كيوان مع عمرو دياب وزوجها
تزوجت من أحد الشباب اللبنانين بعدما تعرفت عليه في أبوظبي وأنجبت طفلين أحدهما يحب الموسيقي والآخر يحب كرة القدم والسلة، وتحرص في تربيتهم على تنمية الموهبة التي يمتلكونها وتحاول قضاء أكبر وقت ممكن معهم في إجازاتها وعطلاتها الأسبوعية.

تحلم منذ الطفولة أن تصبح إعلامية مثل أوبرا وينفري، وترى أنها موهوبة في التمثيل، ومع ذلك رفضت عرض من إدارة قناة on tv لتقديم برنامج على شاشة القناة في عام 2017، كما رفضت التمثيل في مصر رغم أن أحد المخرجين رشحها لعمل رمضاني من عدة سنوات، وذلك بسبب استقرارها في دبي مع زوجها وأسرتها وصعوبة تواجدها في مصر لفترات طويلة.

بعد استقالتها من البنك تلقت عرضًا للمشاركة كموديل في إعلان لأحد ماركات السيارات في دبي، وقدمت دورًا تمثيليًا صامتًا، ولكن حاز على إعجاب صناع الإعلان من مخرج ومنتج، وهو ما شجعها على التركيز والاستمرار في تنمية قدراتها.
انجي كيوان مع ابنائها
انجي كيوان مع ابنائها
تلقت اتصالًا هاتفيًا من إحدى المخرجات بعد رؤيتها لها في الإعلان الذي قدمته تخبرها بأنها وقع الاختيار عليها لتقديم أحد المؤتمرات الخاصة بالأمم المتحدة في إندونيسيا، وبالفعل سافرت وقدمت المؤتمر بشكل ناجح، ومن هنا بدأت التركيز على نفسها كإعلامية وممثلة.

قدمت بصحبة الإعلامي أيمن قيسوني إحدى بطولات الأسكواش في الجونة للسيدات، وظهرت بشكل جذاب فعرض عليها أحد القائمين على مدينة الجونة تقديم برنامج على هاش المهرجان في أولى دوراته عام 2017، وبالفعل قدمت برنامجًا استضافت فيه نجوم كثيرين، ومن هنا بدأت تنال شهرة كبيرة وتكون صداقات داخل الوسط الفني.
انجي كيوان
انجي كيوان
في عام 2018 قالت عن عمرو دياب في أحد اللقاءات الإعلامية "الهضبة طول عمره هداف وعليه الأضواء دائمًا في الساحة الغنائية وأنا واحدة من فانزه".

في شهر مارس عام 2019 تصدرت محركات البحث بعد نشر صورتها مع لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، وكانت صورة إنجي تجمعها بمحمد صلاح هي وزوجها ونجلها، حيث التقتوا في أحد المولات التجارية هناك أثناء قضاء عطلتها.
انجي كيوان
انجي كيوان
قدمت مؤخرًا برنامجًا يحمل اسم "حرب عالمية" وهو ضمن برنامج "قعدة رجالة"، حيث تستضيف فيه النجوم قبل ظهورهم في الحلقة مع مقدمي البرنامج، الفنانين خالد سليم ونيكولا معوض وقيس الشيخ نجيب، حيث تحمس الضيوف للحرب على الرجال كفقرة أساسية قبل بدء الحلقة.

تستعد خلال الفترة الحالية لتقديم أول برنامج تلفزيوني خاص ومستقل بها على قناة osn، ولم تكشف حتى الآن عن أي تفاصيل بخصوصه، ولكنه سيتناول عالم الفاشون والفن وتقديم الجديد بهم واستضافت النجوم في المجالين.
انجي كيوان مع ابنائها
انجي كيوان مع ابنائها وزوجها
لها مقولات نصائح شهيرة لمتابعهيا ومنها: "احرص دائمًا على أن يكون المحيطين بيا ليسوا أقل مني بل أجمل وأفضل حتى يظل عندي دافع تحفيزي على تقديم الأفضل"، وشعارها في الحياة "لاتنافس ولا تقارن كن أنت"، وقالت عن المرأة "مخلوق قوي بدليل أن ربنا خصها بالحمل والولادة والتربية"، وقالت عن أهم أسباب نجاح المرأة "الزوج الداعم من أهم أسباب نجاح المرأة والزوجة المحظوظة هي الذي تجده".

انجي كيوان وابنها على البحر
انجي كيوان وابنها على البحر

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