رئيس أساقفة الإسكندرية: وثيقة الأخوة صرخة لحث القادة والشعوب على التصالح مع الله

شارك الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الأربعاء، باحتفالية الذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الأزهر الشريف والفاتيكان والمؤسسات الدينية المختلفة، وذلك عبر برنامج «زووم ».والدكتور منير حنا في كلمته: «نجتمع اليوم لنحتفل بذكرى حدث تاريخي هام ألا وهو توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا فرانسيس، تلك الوثيقة التي جاءت كصيحة دافئة ونداء يفيض بالمحبة والسلام إلى كل شعوب وحكومات العالم الممتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب».وأضاف «حنا»: «لقد صدرت هذه الوثيقة عن رجلين يفيض قلبيهما بحب الله وحب خليقته من البشر، ولقد كان الدافع وراء إصدارها هو الشعور بالمسؤولية العظمى تجاه شعوب العالم الذين يعانون بسبب العنف والصراعات والحروب والإرهاب والتشتت والبعد عن الله».واستكمل:« لقد جاءت هذه الوثيقة كصرخة تحث الشعوب والقادة أن يعودوا ويتصالحوا مع الله ومع بعضهم البعض، وأن يكرسوا جهودهم في صنع السلام بدلًا من الصراع»، معتبرًا أن الاحتفال بالذكرى الأولى لتوقيع هذه الوثيقة ما هو إلا تذكرة للشعوب للاستجابة لتلك الدعوة من خلال بدء إجراءات لنبذ العنف وتجنب الحروب والصراعات، والتوقف عن بيع وشراء الأسلحة المدمرة للإنسانية، مؤكدًا أنه من المؤسف حقًا أن تتاجر الدول الكبرى في هذه الأسلحة وفي ذات الوقت تنادي باحترام حقوق الإنسان.وفي نفس السياق، شارك قادة الكنيسة الأسقفية الشباب في ورشة عمل مشتركة حول الوثيقة استمع فيها المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للإخوة الإنسانية لآراء الشباب حول حرية العقيدة وكيفية تجسيد وثيقة الإخوة الإنسانية على أرض الواقع، إذ رشحت الكنيسة كلًا من رامز بخيت مسئول لجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية، ومونيكا إيميل ومونيكا ميلاد من قيادات الكنيسة الأسقفية الشباب.