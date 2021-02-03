عودة فعاليات اجتماع السيدات بإيبارشية ملوي

استأنفت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، فعاليات اجتماع السيدات، وذلك بالكنيسة المرقسية بمقر المطرانية.وشارك بالحضور أعداد محدودة من السيدات القبطيات، وذلك تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، بعد توقف لمدة شهرين لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وتستعد كنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.