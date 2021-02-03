متحدث الكنيسة: عظة البابا الأسبوعية اليوم «أونلاين»

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه من المقرر أن تعود، اليوم الأربعاء، عظة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد فترة غياب تقدر بشهر.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللقاء الأسبوعي بين البابا والرعية سيأتي "أونلاين" حيث سيتم بثه مباشرة عبر منصات مركز الكنيسة الإعلامي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.