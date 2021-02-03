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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأقصر الإفريقى يطلق استمارة ورشة صناعة الفيلم فى إفريقيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:49 م
سعد هنداوي
سعد هنداوي
حسين الجندي
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أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية استمارة المشاركة في ورشته السينمائية الإفريقية "ورشة صناعة الفيلم القصير" والتي يديرها هذا العام المخرج سعد هنداوي من مصر، والذي قدم للسينما المصرية عدة أفلام منها: (السفاح- ألوان السما السابعة- حالة حب) وغيرها من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وقد حصلت أفلامه علي العديد من الجوائز الدولية.

استمارة المشاركة تم طرحها عبر الموقع الرسمي للمهرجان، وأصبحت متاحة لكل شباب السينمائيين في القارة الإفريقية الراغبين في المشاركة فيها بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أما عن شروط الالتحاق بها فيشترط في المتقدم إليها أن يكون له عمل واحد علي الأقل يبرز إمكانياته، وتستمر الورشة لمدة 10 أيام وتنتهى بإخراج كل متقدم لفيلم قصير يصور بالأقصر ويعرض في اليوم الختامي من المهرجان.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، أن ورشة صناعة الفيلم القصير من أهم فعاليات المهرجان لدورها في صناعة أجيال جديدة من مبدعي السينما في القارة الإفريقية، وقد بدأت منذ الدورة الأولي بقيادة كل من المخرج رضا الباهي، من تونس، والسيناريست هاني فوزي، والمخرج سمير سيف، ومدير التصوير كمال عبد العزيز من مصر، ثم تولي قيادتها من الدورة الثانية وحتي السابعة المخرج الإثيوبي الكبير هايلي جريما، وحقق نجًا كبيرًا،ز وتخرج من ورشته العديد من صناع الأفلام الذين أصبحوا الآن مخرجين متميزين وحصل أغلبهم علي جوائز عالمية، كما أدار الورشة في الدورة الثامنة المخرج الكبير خيري بشارة.

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